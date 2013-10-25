中欧关系：贸易摩擦之后，双方寻求弥补裂痕

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透布鲁塞尔10月24日 - 中国与欧盟今年惊险避开打贸易战之后，双方周四试图弥补裂痕。但欧盟贸易首长告诉中国，需停止欧盟称之为非法的国家补贴措施。
中国副总理马凯表示，他在与欧盟执委雷恩和欧盟贸易执委卡瑞德古特会谈时，传递了“明确且正面的讯号”。他也乐见欧盟在11月21日于北京举行的峰会与中方展开协商，该场峰会将寻求撤除欧盟在中国投资限制。
欧盟官员表示所谓的投资协定，可谓考验中国是否有意愿遵守世界贸易组织(WTO)公平竞争规则的基本测试。WTO规定禁止以补贴企业来削弱外国竞争对手。
卡瑞德古特说，“整个补贴体系就是中欧贸易关系的一大问题。”他特地点名中国出口信贷。
他并警告称，欧盟执委会仍准备对中国移动电信设备制造商启动反竞争力调查。这是中欧双边贸易关系下一个可能的引爆点。
欧盟执委会5月时对中国表示，将对华为 、中兴通讯 进行反倾销和反补贴调查。
不过，卡瑞德古特仍想先透过协商来解决。
卡瑞德古特表示，他并未与马凯讨论特定个案，但本周曾透过电话与中国商务部长高虎城有全面性的讨论。(完) (编译 李婷仪 审校 王冠中)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。