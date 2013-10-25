《焦点》海外市场复苏迟缓，损及日本央行对经济前景信心

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
日本央行仍认为日本经济可以持续温和复苏。匿名消息人士称，日本央行下周会议料将把始于2014年4月财年的经济成长预估上修至1.5%左右，目前预计成长1.3%。
这一修正是基于首相安倍提出的5万亿日圆(510亿美元)经济刺激计划，以抵消消费税上调最初带来的影响。
分析师预计该刺激计划最多会对经济成长起到0.5个百分点的拉动作用。
甚至日本央行委员会内乐观人士也认为海外风险上升。日本央行副总裁岩田规久男上周警告称，亚洲经济成长疲弱以及美国债务上限不确定性是主要风险，可能影响到日本央行两年内实现2%的通胀率目标。
上述消息人士表示，由于通胀将产生较长期影响，一些审议委员可能上修他们对2015财政年度核心通胀率的预估。
他们可能将央行通胀预估中值从目前的1.9%推高至2%，实际标志着其首次正式认同，其有望在两年后实现2%的通胀率目标。
另外，消息人士表示，做出这样的修正过程艰难，尤其是九位委员的通胀预期差别巨大。民间部门分析师认为，日本央行通胀预期非常高远。
消息人士还说，即便日本央行将通胀预期上调至2%，其也将强调，现在谈论缩减超宽松政策的策略还为时尚早，应等到确信2%的通胀率可以持续时再谈论。(完) (编译 隋芬/李爽 审校 侯向明)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。