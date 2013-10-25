《焦点》海外市场复苏迟缓，损及日本央行对经济前景信心

日本央行仍认为日本经济可以持续温和复苏。匿名消息人士称，日本央行下周会议料将把始于2014年4月财年的经济成长预估上修至1.5%左右，目前预计成长1.3%。

这一修正是基于首相安倍提出的5万亿日圆(510亿美元)经济刺激计划，以抵消消费税上调最初带来的影响。

分析师预计该刺激计划最多会对经济成长起到0.5个百分点的拉动作用。

甚至日本央行委员会内乐观人士也认为海外风险上升。日本央行副总裁岩田规久男上周警告称，亚洲经济成长疲弱以及美国债务上限不确定性是主要风险，可能影响到日本央行两年内实现2%的通胀率目标。

上述消息人士表示，由于通胀将产生较长期影响，一些审议委员可能上修他们对2015财政年度核心通胀率的预估。

他们可能将央行通胀预估中值从目前的1.9%推高至2%，实际标志着其首次正式认同，其有望在两年后实现2%的通胀率目标。

另外，消息人士表示，做出这样的修正过程艰难，尤其是九位委员的通胀预期差别巨大。民间部门分析师认为，日本央行通胀预期非常高远。