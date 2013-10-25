英国金融：央行总裁卡尼宣布放宽对银行资金周转担保品规定

路透伦敦10月24日 - 英国央行总裁卡尼宣布一套对急需短期资金银行放宽规定的方案，在金融危机后的五年，对央行和伦敦金融城如何合作采取了新的态度。

卡尼在针对英国金融监管规定的首次重要演讲中，对银行表现出较前任总裁金恩温和的基调，但否认他在附和或夸赞它们。

卡尼表示，未来银行向英国央行周转，将能以较低评级的担保品来取得资金，需付出的成本也不那么高了；因为银行业的改革行动已使这个行业的风险降低。

“用几个字来形容我们的态度就是：我们开放交易，”他在金融时报办的活动中并称，未来还将出台支持经纪自营商等非银行机构及缓解外汇短缺的措施。

但他强调央行的举措并没有要放松对银行的监管。

新措施基本上是要通过避免流动性短缺从而帮助经济成长，未来银行业者获取流动性主要将成为审慎监管局(PRA)授权的一套自动程序，而不需要各别申请。

而未来几个月和几年随着监管规则趋严，若是银行没有足够的高质量资产充当担保品，英国央行现在也将给银行更广泛的支援。

然而卡尼表示，银行仍需审慎检视其财务情况。

“这不表示金融机构不必慎重管理资产负债表。”他说。