标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京10月25日 - 知悉状况的消息人士周五表示，在涉及向有组织犯罪集团成员提供贷款的丑闻中，日本瑞穗金融集团 社长佐藤康博可能躲过一劫。
按资产计算，瑞穗是日本第二大银行。由于高管层两年多来未能就相关贷款问题采取行动，该行备受公众指责。
消息人士称，瑞穗正考虑暂停向佐藤康博支付薪资，但不打算解聘他。日本经济新闻报导称，佐藤康博可能被暂停六个月薪资，另有30多名高管将减薪。
消息人士称，瑞穗金融集团及旗下核心银行部门瑞穗银行的会长塚本隆史，可能辞去瑞穗银行会长一职。消息人士拒绝置名，因他们未获准公开谈论此事。
瑞穗发言人表示，该银行尚未决定如何处理此事件。
瑞穗周一料将向监管机构提交报告，此举是应对措施之一。
日本金融厅上月末向瑞穗发出业务改善命令，因该行查出向犯罪集团成员提供贷款后，两年多来未能中止贷款。
瑞穗已经聘请外部律师来调查丑闻。消息人士补充说，该行计划在周一举行记者会。(完) (编译 王兴亚；审校 隋芬)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。