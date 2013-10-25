澳新汇市：澳新货币走势蹒跚，因交易员削减多仓了结获利

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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风险资产受挫，因传闻称中国正在收紧资金供应以应对通胀风险并抑制影子银行，这导致中国短期货币市场利率飙升。
“我们的看法是，中国收紧银根的说法是有点算是藉口，或许给了对澳新货币升势进行获利了结的理由，”他表示。
澳元近期支撑位在14日移动均线切入位0.9563，在该水准下方是0.9530，阻力位在约0.9634。
新西兰元兑美元 守在略高于10日低位，报0.8310美元。本周新西兰元曾创下数月高位，但如今周线可能跌逾2%。
新西兰元近期支撑位在0.8270美元，阻力位在0.8350。
新西兰央行总裁惠勒表示新西兰元被高估，这使得新西兰元面临压力。
澳新货币兑日圆亦走弱，澳元兑日圆 跌0.2%至93.35日圆，新西兰元兑日圆 跌0.5%至80.85日圆。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。