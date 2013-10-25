澳新汇市：澳新货币走势蹒跚，因交易员削减多仓了结获利

风险资产受挫，因传闻称中国正在收紧资金供应以应对通胀风险并抑制影子银行，这导致中国短期货币市场利率飙升。

“我们的看法是，中国收紧银根的说法是有点算是藉口，或许给了对澳新货币升势进行获利了结的理由，”他表示。

澳元近期支撑位在14日移动均线切入位0.9563，在该水准下方是0.9530，阻力位在约0.9634。

新西兰元兑美元 守在略高于10日低位，报0.8310美元。本周新西兰元曾创下数月高位，但如今周线可能跌逾2%。

新西兰元近期支撑位在0.8270美元，阻力位在0.8350。

新西兰央行总裁惠勒表示新西兰元被高估，这使得新西兰元面临压力。

澳新货币兑日圆亦走弱，澳元兑日圆 跌0.2%至93.35日圆，新西兰元兑日圆 跌0.5%至80.85日圆。(完)

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