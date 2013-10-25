台湾债市：五年公债殖利率早盘清淡中微扬，方向不明市场降温

路透台北10月25日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周五早盘交投陷入急冻，殖利率则微幅扬升。上日美国未有重要数据发布，美债亦在既有区间内胶着，难为台债市场指出方向，交易员进场意愿不高，盘面暂时只有零星交易。

交易员指出，五年债这波殖利率下行暂时达满足点，在没有进一步利多消息的襄助下，殖利率或暂时陷入狭幅区间整理，并观察国际金融市场的走向，同时让筹码沉淀，以利后续寻出方向。

〞其实还是看美债，美债不动的话就要看筹码是不是能稳定一点。〞一位证券商交易员称。

美国公债收益率周四小幅攀升，从三个月低位反弹，因与美国联邦储备理事会(FED/美联储)在明年之前不会缩减构债规模的观点相关的买盘消退。指标10年期公债价格 跌8/32，收益率报2.514%，较周三尾盘上扬3个基点。

观察市场最新动态：

* 美国指标10年债殖利率周五在亚洲早盘无甚变化

* 台债五年券殖利率仍有少量获利了结卖盘，市场不愿追价

* 今日料狭幅整理，交易量急降

* 下周美国数据乏善可陈，消息面料影响不大

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.09-1.11%

本地时间10:11时最新报价：

* 102/11期五年公债殖利率弹0.4基点报1.0975%

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