香港个股：顺风光电与无锡尚德债务管理人签署重组框架协议--消息

顺风光电在港交所的报告中称，该公司周五股份暂停买卖，以待公布一项非常重大收购建议。

无法立即联系到顺风光电和无锡尚德的发言人予以置评。

顺风光电本月稍早称，已被选定为收购无锡尚德部分股权的优先竞购方。该公司表示潜在收购规模很大，但未透露细节。