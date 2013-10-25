重发-更新版-韩股业绩：三星电子获利创新高，但预警智能手机增长放缓

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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* 三星电子第三季获利为10.2万亿韩元，预估为10.1万亿
* 芯片部门获利增加一倍，至2.06万亿韩元
* 移动部门获利为创纪录的6.7万亿韩元
* 预计第四季智能手机出货量上升约1-5%，售价料持平
路透首尔10月25日 - 全球最大的智能手机生产商三星电子 周五公布季度营业利润增长26%，创下新纪录并符合预期。尽管智能手机营收增长放慢，但其记忆体芯片(晶片)业务强劲复苏。
过去七个季度中，三星电子六个季度的获利均创下纪录高位，但如果没有表现抢眼的新产品，可能难以延续这一辉煌趋势；最近几个月三星电子发布的Galaxy Gear智能手表和Galaxy Round曲面屏幕智能手机，市场反应不够热烈。
三星电子周五预估，第四季其芯片业务将保持强势，同时智能手机业务增长将放缓，因年底假期购物旺季市场竞争加剧。
LS Asset Management基金经理Kim Sung-soo称，“三星电子做得不错，在智能手机市场已快速赶上了苹果，但我担心三星将来能否做得更好。”
“三星在提高市场份额方面可能会像诺基亚一样触及极限。而且苹果也在反击，暗示三星将面临一场激战。三星需要展示新的增长动力，以重振其股价涨势。”
0208GMT时，三星电子跌0.48%，韩股综合股价指数 下滑0.72%。
三星预估第四季智能手机出货将较上季成长约1-5%，售价则将将持平或者略提高。
三星电子称，7-9月营业利润增至10.2万亿(兆)韩元(96亿美元)，符合公司此前的预期。
芯片业务获利倍增至2.06万亿韩元，为三年来最高，反映出今年芯片价格上涨，且上月SK Hynix 中国工厂发生火灾之后的供应吃紧。
“在假期季节来临之际，随着从高端到低端的各种智能手机的推出，移动动态随机存取记忆体(DRAM)出货将维持强劲。由于专用DRAM和NAND芯片需求增加，市场供应将紧俏，”三星声明稿中称。
移动部门获利6.7万亿韩元，创最高纪录，因为公司推出更多售价较低的Galaxy智能手机型号提振销量，并帮助抵消了高端手机增长趋弱的影响。
三星第四季将遭逢利润率压力，因该公司在年底假期季节期间，将为高端产品Galaxy S4和Note 3花费大笔行销费用。
三星股价过去三个月上涨10%，表现优于大盘的7%涨幅。(完)
(编译 于春红/李婷仪 审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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