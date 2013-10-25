台湾汇市：台币/美元早盘实质交易略微走弱，交易退却

路透台北10月25日 - 台币兑美元 周五盘初实质交易略走弱，与韩元 走势相仿。交易商表示，市场预期美国量化宽松(QE)退场时点延后至明年，这将使国际美元弱势，只不过，台湾央行看来仍有严守台币升值过大的决心，令市场交易退却。

汇银人士指出，台币盘初稳于29.400附近交投，外资买卖方皆有，方向不明。出口商方面虽有挂单，但价位稍高，成交不算活络。

〞出口商有挂价，但大多没有成交，价格就僵在那里。〞一位本地民营商银交易人士说。

本地时间10:04时，韩元兑美元 成交在1,062.4/1,062.8，上日收在1,061.88。

美元兑欧元周五亚洲盘初徘徊在两年低点附近，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持资产购买计划至明年初的预期升高，打击美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日收盘时差距不大。当地时间10:09，美元/台币指标一个月期 报价约在29.328/334间，上日收盘在29.290。

台湾央行周二指出，近期查获某外资疑有炒汇之嫌，已移送金管会依〞华侨及外国人投资证券管理办法〞第11条规定处理。该规定允许外资在违反法令情节重大时，证券交易所得注销外资身份的登记。

本地时间10:09时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走升4.8分报29.404。盘初台币兑美元实质主要交投在29.398-29.405，上交易日则落在29.39-29.41。

交易员观察市场最新动态：

* 人民币兑美元 即期再创新高，关注对台币的带动效果

* 本地时间约10:11时，台股 跌0.39%报8,376.29点。

* 10:15时，台北外汇交易中心的台币/美元成交量至1.5亿美元，上日10时成交量约1.2亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.39-29.42

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