日本股市：日经指数早盘下滑，投资者等待下周企业财报密集出炉

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京10月25日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，因投资者担心日圆兑美元升值，选择等待企业财报出炉，以确定企业财务状况良好。
日经指数 下跌1%至14,351.34点，且本周或将收低；前一交易日上升0.4%至14,486.41，但盘中触及两周低点14,273.71。
瑞士信贷驻东京股票现货销售主管Stefan Worrall称，日经指数未跟随美股上涨令他感到意外。
“市场目前犹豫不决...我将其归结为日圆未能走软；一些人在下周大量企业财报出炉前抱观望态度，市场可能还有些担心中国的情况。”
东证股价指数 下滑0.9%至1,192.77点，交投温和。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。