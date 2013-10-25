日本股市：日经指数早盘下滑，投资者等待下周企业财报密集出炉

路透东京10月25日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，因投资者担心日圆兑美元升值，选择等待企业财报出炉，以确定企业财务状况良好。

日经指数 下跌1%至14,351.34点，且本周或将收低；前一交易日上升0.4%至14,486.41，但盘中触及两周低点14,273.71。