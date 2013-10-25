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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 10:25 BJT

日本股市：日经指数早盘下滑，投资者等待下周企业财报密集出炉

路透东京10月25日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，因投资者担心日圆兑美元升值，选择等待企业财报出炉，以确定企业财务状况良好。

日经指数 下跌1%至14,351.34点，且本周或将收低；前一交易日上升0.4%至14,486.41，但盘中触及两周低点14,273.71。

瑞士信贷驻东京股票现货销售主管Stefan Worrall称，日经指数未跟随美股上涨令他感到意外。

“市场目前犹豫不决...我将其归结为日圆未能走软；一些人在下周大量企业财报出炉前抱观望态度，市场可能还有些担心中国的情况。”

东证股价指数 下滑0.9%至1,192.77点，交投温和。(完)
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