韩国个股：三星预计与康宁的交易还将收获14亿美元股息入袋

路透首尔10月25日 - 韩国三星电子 周五表示，在美国康宁公司(Corning) 同意买下与三星旗下Samsung Display液晶显示器(LCD)面板合资公司中的全部股权后，可望额外收到康宁支付的1.5兆(万亿)韩元(14亿美元)费用。

“除了已宣布的细节，康宁将买断(Samsung Display)在该合资事业的股权外，还将有额外的股息支付，我们预估约1.5兆韩元，”三星电子公关部门负责人Robert Yi告诉分析师。

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