韩国个股：三星预计与康宁的交易还将收获14亿美元股息入袋

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔10月25日 - 韩国三星电子 周五表示，在美国康宁公司(Corning) 同意买下与三星旗下Samsung Display液晶显示器(LCD)面板合资公司中的全部股权后，可望额外收到康宁支付的1.5兆(万亿)韩元(14亿美元)费用。
“除了已宣布的细节，康宁将买断(Samsung Display)在该合资事业的股权外，还将有额外的股息支付，我们预估约1.5兆韩元，”三星电子公关部门负责人Robert Yi告诉分析师。
康宁买断同Samsung Display合资公司股权相关新闻请点选 和 。(完) (编译 张若琪 审校 王冠中)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。