《独家新闻》波音获中国客户承诺采购737 Max客机，总值207亿美元--消息

路透10月25日 - 两位熟悉内情消息人士称，波音 已获多家中国客户承诺，将采购约200架737 Max客机。这是波音最畅销短程机型的最新升级机种。

消息人士说，按照牌价这些交易将价值207亿美元，但尚待中国政府批准。这是中国航空飞机订单的例行程序，获批后才能确认客户身份。

这是737 Max客机首度获得来自中国的采购承诺。

据悉，这些中方客户包括透过中国航空器材集团采购的国营航空公司、以及与银行有关的租赁公司。

波音对此不愿置评，仅表示与客户的讨论均属机密。