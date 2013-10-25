《独家新闻》波音获中国客户承诺采购737 Max客机，总值207亿美元--消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透10月25日 - 两位熟悉内情消息人士称，波音 已获多家中国客户承诺，将采购约200架737 Max客机。这是波音最畅销短程机型的最新升级机种。
消息人士说，按照牌价这些交易将价值207亿美元，但尚待中国政府批准。这是中国航空飞机订单的例行程序，获批后才能确认客户身份。
这是737 Max客机首度获得来自中国的采购承诺。
据悉，这些中方客户包括透过中国航空器材集团采购的国营航空公司、以及与银行有关的租赁公司。
波音对此不愿置评，仅表示与客户的讨论均属机密。
目前尚未能立即取得中航材对此事的评论。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。