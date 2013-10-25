路透调查：2014年钯金和铂金价格看涨，因经济情势变好

路透10月24日 - 周四公布的路透调查显示，明年钯金和铂金(白金)的表现料将好于其他贵金属，而且钯金是最佳投资标的，因看好经济复苏会带动工业需求。

路透调查20位分析师、交易商和基金经理人得出明年钯金 平均价格为每盎司792.50美元，略低于7月类似调查所得出的800美元。

根据最近的Johnson Matthey数据，钯金市场在2012年供应短少107万盎司，2011年时为过剩119万。

分析师预期，汽车产业供应减少但需求增加，加上投资需求可能上升，这使得钯金市场未来几年将供不应求。

南非的铂金供应可能出现问题，或许也会支撑2014年铂金价格。南非生产的铂金占全球产量的八成，其供应受阻问题是2008年铂金冲上纪录高位2,290美元的重要因素。

“看来铂金产量不会大幅增加，加上该产业的成本仍将很高，尤其是如果兰特升值，这将意味着矿商将无力负担大量的资本支出，进而使得产量大受抑制，”麦格理分析师Matthew Turner表示。

“主要需视欧洲汽车市场情况而定...该市场看来已触底，但现在要确定其正在复苏还有点太早了，”Turner表示。

“欧洲汽车销售回升，加上废气排放标准趋严，应该会带动欧洲铂金需求的增加，而这是铂金要上涨的推力。”