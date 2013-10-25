韩国汇市：韩元兑美元下跌，受外资抛售股票和当局干预疑虑影响

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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周五早上外资似乎在41个交易日内首度卖超韩股，锁定最近韩元升值所带来的获利。韩元/美元尽管在周四和周五早上下跌，但10月迄今仍上涨超过1%。
“美元/韩元汇价因出口商美元卖盘而下跌，所以市场现在走势迟滞，”本地银行一位交易员说。
但交易员说，韩国当局可能努力让韩元以当前水平结束本周。他们还说，出口商抛出的美元可能引发更多仓位调整，并带动韩元在下午走高。
韩股综合股价指数 下跌0.8%报2,030.42点，受外资卖盘压抑。
三年期公债12月期货 上涨0.01点至106.04，交投缺乏重大指引。
0215GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,062.5 1,061.0
日圆/韩元 10.9098/152 10.9146
韩国公债期货 * 106.04 106.03
韩国综合股价指数(KOSPI) 2,030.42 2,046.69
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。