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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 10:54 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下跌，受外资抛售股票和当局干预疑虑影响

周五早上外资似乎在41个交易日内首度卖超韩股，锁定最近韩元升值所带来的获利。韩元/美元尽管在周四和周五早上下跌，但10月迄今仍上涨超过1%。

“美元/韩元汇价因出口商美元卖盘而下跌，所以市场现在走势迟滞，”本地银行一位交易员说。

但交易员说，韩国当局可能努力让韩元以当前水平结束本周。他们还说，出口商抛出的美元可能引发更多仓位调整，并带动韩元在下午走高。

韩股综合股价指数 下跌0.8%报2,030.42点，受外资卖盘压抑。

三年期公债12月期货 上涨0.01点至106.04，交投缺乏重大指引。

0215GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,062.5 1,061.0

日圆/韩元 10.9098/152 10.9146

韩国公债期货 * 106.04 106.03

韩国综合股价指数(KOSPI) 2,030.42 2,046.69

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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