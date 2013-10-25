中国新债：进出口行100亿元固息债招标推迟至下周四，因资金波动剧烈

路透上海10月25日 - 中国进出口银行周五公告称，考虑到近期债券市场资金面波动剧烈，原定于下周一(28日)招标的至多100亿元人民币固息债，招标时间将推迟至下周四(31日)。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述债券为该行今年第35和36期金融债，五年和三年期各半，按年付息，均采用单一价格中标（荷兰式）。

中国银行间市场周四主要回购利率 周四涨幅继续扩大，其中14天期品种涨幅逾80bp，七天品种涨幅逾70bp。市场人士表示，财税缴款本周即将截止，而央行公开市场继续不作为雪上加霜，令流动性预期难以乐观，不少机构均加入资金拆借队伍，短期资金供不应求。而周五早盘回购利率仍全线上涨。

以下为具体条款：

第35期 第36期

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招标金额 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 五年固息(今年第25期增发) 三年固息(今年第30期增发)

招标时间 10月31日14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 11月4日/9月25日 11月5日/10月18日

分销期 10月31日-11月4日 10月31日-11月5日

上市日 11月8日 11月11日

基本承销额 无 无

手续费 发行总额0.10% 发行总额0.05%

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参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)