汽车产业：美国10月新车销售将较上年同期成长8%--产业谘询机构

路透底特律10月24日 - 汽车产业谘询机构J.D. Power及LMC Automotive周四表示，虽然美国联邦政府关门让10月上半月的美国汽车销售受挫，但当月新车销售仍将较去年同期成长8%。

两家谘询机构共同预估10月经年率调整后的新车销售将达1,540万辆。

J.D. Power全球汽车业务副总裁John Humphrey表示，尽管本月前16天新车销售受到政府关门事件打击，但在那之后已呈现回升。

他说，“10月第三周的销售较前两周转强，显示买家将购买新车行动延后至政府关门问题获得解决之后。”

LMC Automotive预测部门资深副总裁Jeff Schuster表示，该集团对于2013年的新车销售预估仍维持在1,560万辆不变，高于去年的1,450万辆。

Schuster称，尽管美国明年新车销售“很有可能”超过1,600万辆，但他提出警告，称若美国国会在调高国家举债上限问题上再度陷入僵局，则消费者信心恐将受到打击。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)