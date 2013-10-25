中国政治：山东高法宣布薄熙来案驳回上诉，维持一审无期徒刑判决--新华

山东省济南市中级人民法院于9月22日对薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案一审宣判。认定其犯受贿罪、贪污罪、滥用职权罪，数罪并罚，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。

此前该案于8月22日-26日在山东济南市中级法院公开审理五日。薄熙来几乎对所有指控予以否认。此案从一审到宣判均通过微博直播，在增加透明和公开度上开了个好头。 。