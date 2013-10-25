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货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 10:56 BJT

中国政治：山东高法宣布薄熙来案驳回上诉，维持一审无期徒刑判决--新华

路透北京10月25日 - 中国山东省高级人民法院周五对薄熙来受贿、贪污、滥用职权案二审公开宣判，裁定驳回上诉，维持一审无期徒刑判决。

山东省济南市中级人民法院于9月22日对薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案一审宣判。认定其犯受贿罪、贪污罪、滥用职权罪，数罪并罚，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。

此前该案于8月22日-26日在山东济南市中级法院公开审理五日。薄熙来几乎对所有指控予以否认。此案从一审到宣判均通过微博直播，在增加透明和公开度上开了个好头。 。

薄熙来，1949年出生，原系十七届中共中央政治局委员、第十一届全国人大代表。曾任辽宁省大连市市长、大连市委书记、辽宁省委常委、辽宁省委副书记、辽宁省省长、商务部部长、重庆市委书记。2012年9月29日因涉嫌犯受贿罪被逮捕。

欲浏览薄熙来案相关人员关系图，请点选(link.reuters.com/zac5）（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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