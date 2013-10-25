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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 10:55 BJT

韩国股市：盘中下跌，外资在长时间连买后转为卖出

路透首尔10月25日 - 韩股周五盘中下跌，因国外投资者在创纪录长时间连买后转为卖方，同时中国收紧流动性的担忧打压人气。中国是韩国最大的出口市场。

0215GMT时，韩国综合股价指数 跌0.8%至2,030.87点，开盘时报2,047.46点。

三星电子表示，其季度营业利润劲增26%至纪录新高。尽管其获利创纪录，但股价却因获利了结而下跌0.6%。对手LG电子 跌3.6%，因获利令人失望。

信荣证券分析师Lee Kyung-soo表示，“外资流出及中国流动性阴霾正在拖累市场。”(完)
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