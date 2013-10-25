韩国股市：盘中下跌，外资在长时间连买后转为卖出

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔10月25日 - 韩股周五盘中下跌，因国外投资者在创纪录长时间连买后转为卖方，同时中国收紧流动性的担忧打压人气。中国是韩国最大的出口市场。
0215GMT时，韩国综合股价指数 跌0.8%至2,030.87点，开盘时报2,047.46点。
三星电子表示，其季度营业利润劲增26%至纪录新高。尽管其获利创纪录，但股价却因获利了结而下跌0.6%。对手LG电子 跌3.6%，因获利令人失望。
信荣证券分析师Lee Kyung-soo表示，“外资流出及中国流动性阴霾正在拖累市场。”(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。