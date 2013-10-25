韩国股市：盘中下跌，外资在长时间连买后转为卖出

路透首尔10月25日 - 韩股周五盘中下跌，因国外投资者在创纪录长时间连买后转为卖方，同时中国收紧流动性的担忧打压人气。中国是韩国最大的出口市场。

三星电子表示，其季度营业利润劲增26%至纪录新高。尽管其获利创纪录，但股价却因获利了结而下跌0.6%。对手LG电子 跌3.6%，因获利令人失望。