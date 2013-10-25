台湾股市：追随周边股市跌势早盘下滑，宏达电受利好消息推动续涨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北10月25日 - 台湾股市周五早盘跌0.75%，追随周边股市跌势，投资者继续持观望态度，因担心财报季表现良莠不齐。
0230GMT，加权股价指数 跌至8,350.72点，受电子类股 和金融保险类股 拖累，这两类股跌幅均为1%左右。
半导体类股 下跌1.5%，因对美国同业的财测仍持悲观看法。台积电 跌2.27%。
加权股价指数本月迄今涨2.9%，晋昂投顾总经理洪瑞泰表示，鉴于整体经济环境，这样的涨势难以持续。
“股价偏高，但经济状况一般，”他说。
宏达电 表现亮眼，跳涨3%，周四收升7%涨停。当地媒体报导称，中国移动 拟入股该公司。宏达电拒绝对此置评。
另外，本地媒体还报导，两岸服务贸易协议在听证阶段遇阻，年底前不大可能通过，打压市场人气。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。