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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 11:09 BJT

台湾股市：追随周边股市跌势早盘下滑，宏达电受利好消息推动续涨

路透台北10月25日 - 台湾股市周五早盘跌0.75%，追随周边股市跌势，投资者继续持观望态度，因担心财报季表现良莠不齐。

0230GMT，加权股价指数 跌至8,350.72点，受电子类股 和金融保险类股 拖累，这两类股跌幅均为1%左右。

半导体类股 下跌1.5%，因对美国同业的财测仍持悲观看法。台积电 跌2.27%。

加权股价指数本月迄今涨2.9%，晋昂投顾总经理洪瑞泰表示，鉴于整体经济环境，这样的涨势难以持续。

“股价偏高，但经济状况一般，”他说。

宏达电 表现亮眼，跳涨3%，周四收升7%涨停。当地媒体报导称，中国移动 拟入股该公司。宏达电拒绝对此置评。

另外，本地媒体还报导，两岸服务贸易协议在听证阶段遇阻，年底前不大可能通过，打压市场人气。(完)
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