路透调查：金价今年料下跌且明年继续低迷，关注通胀变化

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 2013年黄金均价料为每盎司1,420美元
* 金价第四季料持稳于1,325美元
* 今年白银均价料为24.10美元
路透伦敦10月24日 - 周四一项路透调查显示，金价今年料出现10多年来的首次下跌，而明年应会继续低位徘徊。由于投资者受到全球经济改善的鼓舞而减持黄金，导致金价今年走低。
不过分析师称，随着投资者清仓的脚步放慢，金价不太可能从当前价位进一步大幅下跌。
路透本月对22位分析师的访问结果显示，受访者平均预估2014年平均金价为每盎司1,322.50美元。
这一估值接近黄金 现价1,335美元，距离分析师对第四季金价的平均预估1,325美元也不远。
实货市场料将提供一些支撑，因金价下降料将提振珠宝需求并抑制再生金供应，而且随着金价接近采矿成本，新开采的黄金供应也可能减少。
今年现货金平均价格料为1,420美元，高于三个月前分析师预估的1,410.75美元。
**关注通胀形势**
分析师表示，虽然投资者目前没有多大动力购买黄金，但抛售黄金的压力也不大。
“目前没有迹象显示，欧美国家通胀正在迅速加剧。即便美联储继续量化宽松政策，短期内也不太可能导致通胀明显升温，”Mitsui Precious Metals分析师David Jollie说。
“(不过)我们不清楚量化宽松的长期影响，所以还有不少疑问。在这种情况下，如果你没有在每盎司600美元时抛售黄金，现在为什么要卖呢？”
调查结果显示，今年第四季现货银 平均价格料为每盎司22美元，第三季均价为21.32美元，今年全年均价料为24.10美元。
今年迄今白银均价为24.57美元，明年料继续走低至22.30美元。
“投资者需求预计仍将是决定银价走势的最重要因素，”Natixis在一份报告中表示。“目前由实货支持的上市交易基金(ETF)持有约20,000吨白银，这个量很大。”(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰；审校 高琦)
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