路透调查：金价今年料下跌且明年继续低迷，关注通胀变化

* 2013年黄金均价料为每盎司1,420美元

* 金价第四季料持稳于1,325美元

* 今年白银均价料为24.10美元

路透伦敦10月24日 - 周四一项路透调查显示，金价今年料出现10多年来的首次下跌，而明年应会继续低位徘徊。由于投资者受到全球经济改善的鼓舞而减持黄金，导致金价今年走低。

不过分析师称，随着投资者清仓的脚步放慢，金价不太可能从当前价位进一步大幅下跌。

路透本月对22位分析师的访问结果显示，受访者平均预估2014年平均金价为每盎司1,322.50美元。

这一估值接近黄金 现价1,335美元，距离分析师对第四季金价的平均预估1,325美元也不远。

实货市场料将提供一些支撑，因金价下降料将提振珠宝需求并抑制再生金供应，而且随着金价接近采矿成本，新开采的黄金供应也可能减少。

今年现货金平均价格料为1,420美元，高于三个月前分析师预估的1,410.75美元。

**关注通胀形势**

分析师表示，虽然投资者目前没有多大动力购买黄金，但抛售黄金的压力也不大。

“目前没有迹象显示，欧美国家通胀正在迅速加剧。即便美联储继续量化宽松政策，短期内也不太可能导致通胀明显升温，”Mitsui Precious Metals分析师David Jollie说。

“(不过)我们不清楚量化宽松的长期影响，所以还有不少疑问。在这种情况下，如果你没有在每盎司600美元时抛售黄金，现在为什么要卖呢？”

调查结果显示，今年第四季现货银 平均价格料为每盎司22美元，第三季均价为21.32美元，今年全年均价料为24.10美元。

今年迄今白银均价为24.57美元，明年料继续走低至22.30美元。

“投资者需求预计仍将是决定银价走势的最重要因素，”Natixis在一份报告中表示。“目前由实货支持的上市交易基金(ETF)持有约20,000吨白银，这个量很大。”(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金