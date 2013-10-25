《热点透视》微软财报为下任执行长明确指引前路

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 张明钧

路透纽约10月25日 - 微软 最新财报为下任执行长明确指引未来方向。个人电脑销售正在萎缩，消费性业务的获利凋零。但季度获利却出乎意料地亮眼，企业部门产生丰厚获利。这再次提醒该公司接班人需要注重企业软件业务。

虽然IBM 及甲骨文 的营收数据暗示企业资讯科技(IT)市场不振，但是微软的营收却另当别论。微软季度营收较上年同期成长16%，企业云端服务营收增幅多达一倍有余。客户也大力采购资料库产品。

这使得净利增长了17%。然而若仔细观察获利数字，则突显出一个公司两个天地。微软的消费及设备事业正面临竞争对手的压力，该事业的三大部门--硬件、软件授权及搜索等网路业务--获利下滑。

另一方面，该公司的企业部门则是赚得盆满钵满。微软称企业个人电脑市场显现趋稳迹象，为公司带进约三分之二获利的传统企业软件业务则是呈现增长，而热络的企业网路软件业务则是利润扩张。

在此同时，微软董事会正思考取代现任执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)的人选。不幸的是，管理阶层仍旧信守鲍尔墨略为暧昧不明的扩张策略，他主张创造出来的软件及设备能“让全球各地人们不论在家、在工作上或在旅途上都能进行他们最重视的活动”。

该公司在企业市场上做的有声有色，但是却为了全盘掌握消费性硬件及网路服务而录得骇人的亏损。新任执行长需要掌握财报所透露的讯息，并将火力集中在微软表现最佳的领域，也就是为企业客户打造软件及相关服务。(完)