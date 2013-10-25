《热点透视》微软财报为下任执行长明确指引前路

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 张明钧
路透纽约10月25日 - 微软 最新财报为下任执行长明确指引未来方向。个人电脑销售正在萎缩，消费性业务的获利凋零。但季度获利却出乎意料地亮眼，企业部门产生丰厚获利。这再次提醒该公司接班人需要注重企业软件业务。
虽然IBM 及甲骨文 的营收数据暗示企业资讯科技(IT)市场不振，但是微软的营收却另当别论。微软季度营收较上年同期成长16%，企业云端服务营收增幅多达一倍有余。客户也大力采购资料库产品。
这使得净利增长了17%。然而若仔细观察获利数字，则突显出一个公司两个天地。微软的消费及设备事业正面临竞争对手的压力，该事业的三大部门--硬件、软件授权及搜索等网路业务--获利下滑。
另一方面，该公司的企业部门则是赚得盆满钵满。微软称企业个人电脑市场显现趋稳迹象，为公司带进约三分之二获利的传统企业软件业务则是呈现增长，而热络的企业网路软件业务则是利润扩张。
在此同时，微软董事会正思考取代现任执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)的人选。不幸的是，管理阶层仍旧信守鲍尔墨略为暧昧不明的扩张策略，他主张创造出来的软件及设备能“让全球各地人们不论在家、在工作上或在旅途上都能进行他们最重视的活动”。
该公司在企业市场上做的有声有色，但是却为了全盘掌握消费性硬件及网路服务而录得骇人的亏损。新任执行长需要掌握财报所透露的讯息，并将火力集中在微软表现最佳的领域，也就是为企业客户打造软件及相关服务。(完)
(译文审校 戴素萍)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。