美国个股：美国银行将裁撤4,000个抵押贷款相关岗位

路透10月24日 - 美国银行 周四表示将裁撤最多达4,000个抵押贷款相关岗位，因申请再融资的借款者减少，且逾期房贷案例下降。

由于抵押贷款利率上升打压再融资房贷需求，大银行纷纷裁减相关部门岗位。富国银行,、摩根大通 和花旗集团 近几个月均已宣布数以千计的裁员行动。

美国银行为美国第三大抵押贷款银行，本周有大约1,200名该行员工收到雇用终止的通知。一名发言人士称，多数是处理新抵押贷款案件部门的全职员工。

一名发言人士并表示，该行打算年底前在贷款逾期帐款催收部门还要裁撤2,800个岗位。该部门要裁撤的岗位多为合约人员。

美国银行第三季抵押贷款拖欠超过60天的案例减少94,000件，至398,000件。该行预期年底前这类案例还将进一步降至不到375,000件。

第三季美银抵押贷款量较第二季减少11%。截至9月底已收到申请但尚未处理的件数较6月底少了60%。

美国银行执行长莫尼汉10月16日在和分析师进行季度电话会议时说，该行预期第四季承做的房贷将减少，将计划裁撤更多抵押贷款岗位。