欧洲金融：货币市场预计欧洲央行2014年再次挹注低息流动性

欧元兑美元 正位于两年来最高水平，有抑制出口增长的风险。

“欧洲央行可能再度采取政策举措，明年推出新一轮LTRO，市场正针对这种可能性逐步准备，”法国巴黎银行策略分析师Patrick Jacq表示。

“欧元兑美元的走势也许增强了这一预期。欧元/美元大幅走强，可能会引发经济复苏担忧。”

欧元周四升至1.3800美元上方，为2011年11月以来首次；美元继续承压，因为市场预料美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能延迟缩减购债直至明年。今年迄今，欧元兑美元和英镑已经分别上涨4.7%和5.3%。

随着欧元贸易加权指数 触及近两年高点，欧元区的企业已经感受到了痛苦。

**LTRO是更适当的工具**

分析师称，通胀率大幅下滑，也可能为欧洲央行提供了明年采取行动的理由。欧元区9月通胀率降至1.1%，大幅低于欧洲央行约2%的目标。

“尽管欧洲央行没有设定汇率目标，但是这么低的通胀率和(欧元)进一步走高，可能成为降息的理由，”法国兴业银行的资深欧洲分析师和欧央行观察者Anatoli Annenkov表示。

“不过我们仍然认为LTRO是更合适的工具，因为它一方面有助于欧元走低和通胀率下降，同时还能为明年的流动性提供支撑。”(完)