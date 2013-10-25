路透调查：供应过剩今明两年料打压多种基本金属价格，锡铅则上涨

* 2013年现货铜价料为每吨7,334.90美元，2014年或降至7,050美元

* 2013年铜供应料过剩18.2万吨，2014年续增至32.8万吨

* 锡和铅价格今年料上涨，因市场供应不足

路透伦敦10月24日 - 路透调查显示，铜价今年料跌8%，2014年料进一步下挫，因需求不振的同时，新矿和现有矿山供应却强劲增长。

对26位市场人士的调查显示，2013年现货铜价平均预期为每吨7,334.90美元，比2012年均价7,958.33美元跌8%。7月调查时的预估为7,315.70美元。

分析师调降2014年的铜价预期至每吨7,050美元，此前预估为7,140美元。

产出增长令铜市场前景暗淡，并侵蚀了投资者的投资热情。以现在每吨7,180美元的价格计算，指标三个月期铜 今年迄今跌幅超过9%。

“矿山供应以近十年来最快速度增长，且供应干扰有限，”巴克莱资本国际分析师Gayle Berry表示。

“我们预计2014年供应过剩局面将加剧，导致库存增加，并推动价格跌至新低。”

全球最大矿企必和必拓 称，其截至9月末当季铜产量比上年同期增加6%，凸显供应增长前景。

分析师预计，今年铜供应将过剩18.2万吨，高于此前预估的15.3万吨，2014年会进一步膨胀至32.8万吨。

铜的主要消费国--中国需求在上升的迹象，缓和了对供应过剩的忧虑。之前中国数据显示，9月精炼铜进口较前月增长32%至19个月高位。中国占全球精炼铜需求的约40%。

**铝供应过剩**

分析师预计，2014年铝市场供应过剩规模将从今年的85.3万吨萎缩至591,746.6吨。上次调查预计明年供应过剩100万吨。

供应过剩仍重压铝价，21位分析师预计今年铝价平均每吨为1,873.6美元，低于前次调查的1,907.50美元，也比2012年2,021.6的价格跌7%。

2014年铝价料略微升至1,885美元。

今年基本金属市场最大的赢家是锡，今年均价料为每吨22,075美元，比去年涨5%，明年或进一步增至22,797.50美元。

锡金属前景靓丽，因市场供应不足，且全球最大的锡出口国印尼公布新的交易规定，将本国出口削减近90%。

铅 也表现不俗，今年铅价料涨4%至每吨2,151.40美元，2014年或续升至2,264美元，因今年铅供应过剩1.55万吨，到明年就会转为短缺2.6万吨。

镍 和锌 供应过剩局面或将在未来两年打压其价格。镍均价今年料为每吨15,152.80美元，较去年下跌近14%，2014年或平均为每吨15,367.50美元。

锌价今年或跌1%至1,921.50美元，明年则反弹至每吨2,012.50美元。