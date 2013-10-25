中国房地产：前海拟年底推出两幅面向香港企业办公楼用地，现征发展意向

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港10月25日 - 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局表示，拟于今年底前面向香港本土企业，以公开方式出让前湾片区内两幅办公楼土地，主要发展金融拓展等功能。
前海管理局的公告称，计划推出的土地位于前湾片区，定位为综合发展区。该单元地理区位较好，拥有滨海及水廊道景观资源和便捷的交通设施，与前海近期开发的地块相邻。
其中七单元01街坊用地面积5.56万平方米，规划地上建筑面积31.5万平方米，地下商业建筑面积1.6万平方米。另一幅七单元02街坊01、02、07地块用地面积3.44万平方米（含复合开发绿地约0.85万平方米），规划地上建筑面积11.7万平方米，地下商业建筑面积1.4万平方米。
前海管理局表示，对该两幅土地开发有意向的香港本土企业可于11月23日前与出让人接洽，就地块开发设想等进行沟通。出让人会在考虑意向人的意见后，适时发布出让公告正式出让。
前海管理局本月稍早表示，将于27日以拍卖方式出开两幅商用土地，拍卖起始价分别为24.23亿和9.98亿元人民币；参与竞拍企业的母公司须为香港注册，并已在前海注册成立从事特定业务的企业。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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