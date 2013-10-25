中国房地产：前海拟年底推出两幅面向香港企业办公楼用地，现征发展意向

路透香港10月25日 - 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局表示，拟于今年底前面向香港本土企业，以公开方式出让前湾片区内两幅办公楼土地，主要发展金融拓展等功能。

前海管理局的公告称，计划推出的土地位于前湾片区，定位为综合发展区。该单元地理区位较好，拥有滨海及水廊道景观资源和便捷的交通设施，与前海近期开发的地块相邻。

其中七单元01街坊用地面积5.56万平方米，规划地上建筑面积31.5万平方米，地下商业建筑面积1.6万平方米。另一幅七单元02街坊01、02、07地块用地面积3.44万平方米（含复合开发绿地约0.85万平方米），规划地上建筑面积11.7万平方米，地下商业建筑面积1.4万平方米。

前海管理局表示，对该两幅土地开发有意向的香港本土企业可于11月23日前与出让人接洽，就地块开发设想等进行沟通。出让人会在考虑意向人的意见后，适时发布出让公告正式出让。