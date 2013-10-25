香港个股：中芯国际拟发行2亿美元可换股债，大唐等有优先认购权

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海10月25日 - 中国最大的芯片代工生产企业--中芯国际 周五公告称，拟发行本金为2亿美元2018年到期的零息可换股债券，且其主要股东大唐控股（香港）和COUNTRY HILL拥有优先认购权。
该债券的初始换股价为0.7965港元，较公司周四收盘0.59港元溢价约35%；较之前五个交易日加权平均价0.6032港元溢价32%。若按初始换股价全数换股，这批债券相当于目前已发行股本的6.07%。
该债券全球协调人为摩根大通，联席经办人为摩根大通和德意志银行。这批债券将向新加坡证交所申请上市，换股股份将在香港联交所上市交易。
在扣除费用、佣金等后，该可换股债券可净募集1.946亿美元。若大唐控股（香港）和COUNTRY HILL全数行使各自的优先认购权，估计共计可净筹资2.814亿美元。公司将用于扩大8寸和12寸生产线产能相关的资本开支及一般公司用途。
目前大唐控股（香港）和COUNTRY HILL分别持有中芯国际19.06%和11.24%股权。COUNTRY HILL为中国投资有限责任公司全资附属公司。
目前中芯国际在上海设有一座八寸厂和12寸厂，在北京和天津分别拥有一座12寸厂和一座8寸厂，并在深圳建设一座八寸厂。
中芯国际周五早盘报0.58港元，跌1.69%。（完）
欲了解详情，可点选香港联交所网站 here (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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