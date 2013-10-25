台湾债市：RP利率持稳，下周月底效应料不明显

路透台北10月25日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五无甚变化，投信端今日受公债及公司债约300多亿台币的交割影响，资金平中偏紧，没有余钱释出；不过寿险及银行端资金补充不成问题，令利率持于当前。

市场交易人士指出，部分投信因直接从初级市场标得中油公司债，加上寿险亦有20年期公债部位交割从投信走钱，出现一些资金挪移，但整体而言市场资金水位仍算平稳，早盘紧俏趋势于尾盘有所放松。

〞投信今天受到的影响蛮明显的，但寿险和银行很好调钱。〞一位证券商交易员表示。

展望下周，交易员指出，月底的最后四个交易日，市场一般预期月底效应不至于太明显，且投信和寿险多数跨月承作已没有问题，下周五11月的第一个交易日料亦不受影响，利率不会有明显变化。市场利率调整或有机会从11月4日当周开始。

不过一大型票券商指出，下周该公司将把落于月底四个交易日的极短天期公司债利率再往下调，希望尽量引导客户将落点跨月，以利资金调度。

下周较大额公司债交割情况如下：周一中油公司债98亿台币及周五阳明海运 公司债50亿台币。

今日中油公司债交割金额为32亿台币；并有296.512亿台币的20年期公债发行。

证券商的公债和公司债附买回利率与上日大致相似；10天期公债的附买回利率区间在0.58-0.60%，0.60%成交少；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，0.67%及0.70%成交较少。