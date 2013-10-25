《独家新闻》印度考虑挪动150亿美元补贴成本，以免本财年赤字超标

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新德里10月25日 - 印度政府官员说，印度财长益发感觉到难以达成政府的预算承诺，可能将多达150亿美元的补贴成本列入下年度预算支出，以确保在全国大选之前达成财政目标。
2014年3月31日截止的印度本财年财政赤字目标为相当于GDP的4.8%。财长齐丹巴南坚称这是不可逾越的底线。不过印度正蒙受1991年以来最惨的经济不景气，加上卢比贬值至纪录低点，能否达成上述目标让人存疑。
但财政官员说，随着全国及地方选举临近，大举调高国内燃料价格的窗口正在关闭，所以把部分成本转入2014/15年度预算势所难免。
这些官员表示，最差的可能情况是把150亿美元的补贴成本列入明年预算。如此一来，财长齐丹巴南就可以告诉选民政府达到了赤字目标。但这么做将让下届政府背上包袱，妨碍其刺激经济复苏。
印度政府达成财政目标与否，攸关评级机构的看法。印度主权债信评级目前距离垃圾级仅有一个级距。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。