《独家新闻》印度考虑挪动150亿美元补贴成本，以免本财年赤字超标

路透新德里10月25日 - 印度政府官员说，印度财长益发感觉到难以达成政府的预算承诺，可能将多达150亿美元的补贴成本列入下年度预算支出，以确保在全国大选之前达成财政目标。

2014年3月31日截止的印度本财年财政赤字目标为相当于GDP的4.8%。财长齐丹巴南坚称这是不可逾越的底线。不过印度正蒙受1991年以来最惨的经济不景气，加上卢比贬值至纪录低点，能否达成上述目标让人存疑。

但财政官员说，随着全国及地方选举临近，大举调高国内燃料价格的窗口正在关闭，所以把部分成本转入2014/15年度预算势所难免。

这些官员表示，最差的可能情况是把150亿美元的补贴成本列入明年预算。如此一来，财长齐丹巴南就可以告诉选民政府达到了赤字目标。但这么做将让下届政府背上包袱，妨碍其刺激经济复苏。

印度政府达成财政目标与否，攸关评级机构的看法。印度主权债信评级目前距离垃圾级仅有一个级距。(完)