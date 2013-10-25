更新版 1-新债招标：浙江两期地方债利率略低于国债，仍受非市场因素决定

* 浙江五年地方债中标利率3.96%，七年4.17%

* 中标利率略低于二级同期限国债

* 五年期因期限更短，浮亏更小需求更好

* 主要还是受非市场化因素决定 (新增市场人士评论和更多细节)

路透北京10月25日 - 中国浙江省政府周五自行招标的两期地方债，中标利率略低于二级同期限国债。市场人士表示，其主要还是受非市场化因素决定，五年期品种因期限更短，浮亏更小需求更好，利率也较同期国债会更低一些。

业内人士稍早透露，今年第五批自行发债的中国浙江省地方政府债，总额118亿元人民币，五年和七年期品种各半；五年期品种中标利率3.96%，七年期为4.17%，两期债投标倍数分别为1.94倍和1.79倍。

“(地方政府)自行发债跟国债差不多的节奏，各家的分行都要往上贴啊！贴上业务肯定多啊！”一主承机构人士称，“投这种债肯定亏钱，五年期久期短，亏得少，大家抢着，利率就更低了。”

另一承销机构交易员亦认为，是次地方债招标完全没有市场化，假设今天是财政部招标发行五年国债，利率站在4%以上的可能性都非常大的。

财政部周一代理招标的五年期固息地方债，需求较好，中标利率4.33%接近二级可比券。市场人士表示，该期地方债是年内最后一期财政部代发债，加之其相对收益水平也较好，机构需求进一步迸发。

中国银行间固息国债到期收益率曲线 显示，五年和七年期收益率最新分别报3.9909%和4.1502%。

二级市场上，剩余期限约4.6年的国债130013券最新报价收益率 为4.04%/3.98%；剩余期限约6.72年的国债130015券最新报价收益率 为4.18%/4.16%.以上两只券分别为五年和七年国债当前基准券。

上述两期债按年付息，采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率；10月28日开始发行并计息，11月1日发行结束。

2013年地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。

中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。