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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 15:27 BJT

台湾债市：五年券殖利率周线收低2.42基点，下周料区间整理

* 指标五年债殖利率先弹后跌，因台股疲弱
    * 下周经济情势若无意外，以区间整理看待
    * 下周指标五年债区间估1.05-1.12%

    路透台北10月25日 - 台湾指标五年公债102/11  殖利率周五先
弹后跌，周线收低2.42基点。交易人士指出，以日经 为主的亚洲股市盘中因担忧中
国货币政策收紧，表现不佳，令原本气氛中性的债市出现股债翘翘板效应，尾盘略为转多。
         
    展望下周，市场交易员指出，下周有美国联邦储备理事会(FED)的利率决定会议，市场
一般预期其声明不会有太大意外，但若FED对美国明年经济的展望不如预期，市场或将再有
一波反应。然美债殖利率弹高的可能性亦不能忽略，下周五年债的波动区间稍扩大看待，估
1.05-1.12%。
    
    〞台债尾盘主要是受亚洲股市的带动...股市表现是比较不好，债市以利多来看。〞一
位证券商交易员表示。
    
    市场人士指出，中国近来持续紧俏的资金环境，已逐渐影响国际金融市场，在缺乏题材
指引的台债市场，主要以股债翘翘板理论反应。但中国人行后市是否释出流动性，以及中国
题材对亚洲股市后续影响的力道都较难估计，交易员仍保持谨慎心态。
    
    台湾股市周五收盘下跌，且周线收跌1.12%。由于忧心中国货币政策有收紧可能，以及
两岸服贸协议今年恐过关无望，台股周五随亚洲区域股市走弱。 
    
    美国公债收益率周四小幅攀升，从三个月低位反弹，因与美联储在明年之前不会缩减构
债规模的观点相关的买盘消退。指标10年期公债价格 跌8/32，收益率报2.514%
，较周三尾盘上扬3个基点。 

         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5    102/11                   -0.65     1.0870   1.0870-1.1022      61.5
   10    102/10                   +0.20     1.6140   1.6140-1.6320      18.0
    
    市场交易员也认为，中美因素之外，下周台湾主计总处将公布第三季台湾经济成长率的
概估值，也或稍稍影响债市走向。
    
    交易商指出，虽然市场对台湾经济基本面疲弱已有共识，但如果主计总处公布的数据过
分疲弱，多头或寻求新一波攻势，测试近期五年债在1.08%阻力区能否化解。
    
    路透10月针对16个分析师所做的第三季经济成长率预估，中值为2.5%。
    
    交易商认为，尽管下周有一些变数，但市场大致预期美国指标10年债殖利率不致跌破2.
48%的近期阻力位，若美债仍在2.50%附近盘整，台债亦难以有所表现。市场认为下一波的交
投热点将落在11月8日美国公布10月非农就业报告前后。
  
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                       2.1300
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6140
          5      102/11                       1.0870
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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