台湾债市：五年券殖利率周线收低2.42基点，下周料区间整理

* 指标五年债殖利率先弹后跌，因台股疲弱 * 下周经济情势若无意外，以区间整理看待 * 下周指标五年债区间估1.05-1.12% 路透台北10月25日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周五先 弹后跌，周线收低2.42基点。交易人士指出，以日经 为主的亚洲股市盘中因担忧中 国货币政策收紧，表现不佳，令原本气氛中性的债市出现股债翘翘板效应，尾盘略为转多。 展望下周，市场交易员指出，下周有美国联邦储备理事会(FED)的利率决定会议，市场 一般预期其声明不会有太大意外，但若FED对美国明年经济的展望不如预期，市场或将再有 一波反应。然美债殖利率弹高的可能性亦不能忽略，下周五年债的波动区间稍扩大看待，估 1.05-1.12%。 〞台债尾盘主要是受亚洲股市的带动...股市表现是比较不好，债市以利多来看。〞一 位证券商交易员表示。 市场人士指出，中国近来持续紧俏的资金环境，已逐渐影响国际金融市场，在缺乏题材 指引的台债市场，主要以股债翘翘板理论反应。但中国人行后市是否释出流动性，以及中国 题材对亚洲股市后续影响的力道都较难估计，交易员仍保持谨慎心态。 台湾股市周五收盘下跌，且周线收跌1.12%。由于忧心中国货币政策有收紧可能，以及 两岸服贸协议今年恐过关无望，台股周五随亚洲区域股市走弱。 美国公债收益率周四小幅攀升，从三个月低位反弹，因与美联储在明年之前不会缩减构 债规模的观点相关的买盘消退。指标10年期公债价格 跌8/32，收益率报2.514% ，较周三尾盘上扬3个基点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 -0.65 1.0870 1.0870-1.1022 61.5 10 102/10 +0.20 1.6140 1.6140-1.6320 18.0 市场交易员也认为，中美因素之外，下周台湾主计总处将公布第三季台湾经济成长率的 概估值，也或稍稍影响债市走向。 交易商指出，虽然市场对台湾经济基本面疲弱已有共识，但如果主计总处公布的数据过 分疲弱，多头或寻求新一波攻势，测试近期五年债在1.08%阻力区能否化解。 路透10月针对16个分析师所做的第三季经济成长率预估，中值为2.5%。 交易商认为，尽管下周有一些变数，但市场大致预期美国指标10年债殖利率不致跌破2. 48%的近期阻力位，若美债仍在2.50%附近盘整，台债亦难以有所表现。市场认为下一波的交 投热点将落在11月8日美国公布10月非农就业报告前后。 30 102/9 没有成交 20 102/8 2.1300 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6140 5 102/11 1.0870 2 102/7 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)