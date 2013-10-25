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货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 16:16 BJT

表格：德国10月Ifo企业景气判断指数为107.4，低于市场预估

路透柏林10月25日 - 德国经济智库Ifo周五公布的调查显示：

* 10月Ifo企业景气判断指数为107.4，路透调查预估为108.0

* 10月Ifo企业现况指数为111.3，路透调查预估为111.6

* 10月Ifo企业预期指数为103.6，路透调查预估为104.5

IFO称，9月数据没有修正。

以下为详细数据(括号为修正后数据)：

德国 2013年10月 2013年9月 2012年10月

企业景气 107.4 107.7 100.1

企业现况 111.3 111.4 107.3

企业预期 103.6 104.2 93.4

(完) (编译 王翔琼；审校 张若琪)
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