中国央行：贷款基础利率集中报价和发布机制运行，首笔一年期报在5.71%

路透北京10月25日 - 中国央行周五表示，为进一步推进利率市场化，完善金融市场基准利率体系，指导信贷市场产品定价，于周五起贷款基础利率(LPR)集中报价和发布机制正式运行。中国货币网报价页面显示，北京时间11：30分，首笔一年期LPR报在5.71%。

目前金融机构人民币一年期贷款利率为6.00%。

央行新闻稿称，贷款基础利率是商业银行对其最优质客户执行的贷款利率，其他贷款利率可在此基础上加减点生成。

贷款基础利率的集中报价和发布机制是在报价行自主报出本行贷款基础利率的基础上，指定发布人对报价进行加权平均计算，形成报价行的贷款基础利率报价平均利率并对外予以公布。运行初期向社会公布一年期贷款基础利率。

全国银行间同业拆借中心为贷款基础利率的指定发布人。首批报价行共九家，分别为工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中信银行、浦发银行、兴业银行和招商银行。

另据上海银行间同业拆放利率网站显示，每个交易日根据各报价行的报价，剔除最高、最低各一家报价，对其余报价进行加权平均计算后，得出贷款基础利率报价平均利率，并于11:30对外发布。(完)