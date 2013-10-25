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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 17:27 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--10月25日

路透香港10月25日 - 
 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间17:21时,1港元=0.78466人民币<HKDCNY=R
 >)
                                                                                  
  公司名      A股代码        B股代码     A股股价(元)   B股股价(港元    A/B股比价
                                                            )        
  万科                                           8.90         14.42           0.79
                                                                     
  深物业                                         8.10          6.84           1.51
                                                                     
  南玻                                           9.43          6.41           1.87
                                                                     
  深康佳                                         3.63          2.64           1.75
                                                                     
  ST中华                                         4.19          1.56           3.42
                                                                     
  ST中冠                                         9.57          4.93           2.47
                                                                     
  深深宝                                         7.76          5.85           1.69
                                                                     
  深华发                                         6.40          3.53           2.31
                                                                     
  深赤湾                                        13.09         13.84           1.21
                                                                     
  招商地                                        24.21         23.06           1.34
 产                                                                  
  特力                                           6.96          5.04           1.76
                                                                     
  飞亚达                                         7.66          6.58           1.48
                                                                     
  一致药                                        39.43         33.41           1.50
 业                                                                  
  深深房                                         3.63          2.88           1.61
                                                                     
  ST盛润                                         6.28          5.38           1.49
                                                                     
  深南电                                         3.99          2.67           1.90
                                                                     
  深纺织                                         8.05          5.58           1.84
                                                                     
  方大集                                         5.72          2.97           2.45
 团                                                                  
  深国商                                        22.23         13.35           2.12
                                                                     
  深赛格                                         5.30          3.00           2.25
                                                                     
  宝石                                          18.60         10.41           2.28
                                                                     
  小天鹅                                         8.97          8.42           1.36
                                                                     
  粤高速                                         2.83          2.52           1.43
                                                                     
  晨鸣纸                                         4.75          3.90           1.55
 业                                                                  
  ST珠江                                         3.70          2.83           1.67
                                                                     
  丽珠                                          39.20         35.35           1.41
                                                                     
  美菱电                                         3.93          3.88           1.29
 器                                                                  
  大冷股                                         8.28          6.23           1.69
 份                                                                  
  粤电力                                         4.89          4.40           1.42
                                                                     
  佛山照                                         6.13          5.41           1.44
 明                                                                  
  江铃汽                                        17.26         21.46           1.03
 车                                                                  
  沙隆达                                        10.89          6.44           2.16
                                                                     
  苏常柴                                         6.47          4.58           1.80
                                                                     
  威孚高                                        26.28         24.98           1.34
 科                                                                  
  古井贡                                        17.46         14.54           1.53
 酒                                                                  
  ST东海                                         5.40          4.65           1.48
                                                                     
  长安汽                                        11.11         13.88           1.02
 车                                                                  
  京东方                                         2.11          1.83           1.47
                                                                     
  鲁泰                                           8.98          9.30           1.23
                                                                     
  本钢板                                         2.95          2.54           1.48
 材                                                                  
  张裕                                          29.36         25.45           1.47
                                                                     
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日程           
                                      表                           
  香港股市报导                        中国待发行新股一览表                   
  美国股市报导                        中国新股申购资金情况一览表              
  台湾股市报导                        香港股市拟发行新股一览表               
  中国新闻                            香港已公布新股发行上市日程             
                                      表                           
  香港新闻                            中国新股新闻                             
  台湾新闻                            香港新股新闻                             
  中国股市观察                        中国个股业绩                             
  香港股市观察                        报摘                                    
  中国融资融券                                                     
 
 (整理 李珊珊; 审校 曾祥进)
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