香港股市：收低，恒生国企指数创6月以来最大单周跌幅

路透香港10月25日 - 香港股市周五跌至七周低点，对中国成长敏感的板块再度领跌，因对中国货币市场资金吃紧的疑虑仍未散去。

恒生指数 收低0.6%至22,698.3点，为9月6日以来最低收位。本周累计下跌2.8%，是三周内首度周线下跌，也是8月23日止当周迄今的最大单周跌幅。

恒生国企指数 周五下跌1.4%，本周共跌4.4%，是四周来首度周线下跌，也是6月21日止当周以来的最大单周跌幅。