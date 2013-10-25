表格：欧元区9月M3货供额年率增长2.1%，对民间贷款同比下滑1.9%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透法兰克福10月25日 - 欧洲央行周五公布：
* 欧元区9月M3货供额年率为增长2.1%(调查预估为增长2.4%)
* 欧元区9月对民间部门贷款较上年同期下滑1.9%(调查预估为下滑1.9%)
以下为详细数据：(经季节调整)
9月 8月 前值
M3货供额年增长率 2.1 2.3 (2.3)
M3三个月移动平均年增长率 2.2 2.3 (2.3)
总信贷年增长率 -0.7 -0.5 (-0.5)
民间部门信贷年增长率 -1.1 -1.2 (-1.2)
--放款年增率 -1.9 -2.0 (-2.0)
针对家庭的放款年增率 0.1 0.0 (0.1)
--消费信贷 -2.4 -2.5 (-2.6)
--购房贷款 0.8 0.7 (0.7)
预估值：接受路透访问的28位分析师对M3年增率的预估值平均为2.4%，预估值区间从2.0%到2.5%。民间部门信贷的预估值平均为同比下降1.9%，预估值区间从下降2.1%到下降1.8%。
如欲浏览欧洲央行数据报告全文，请点选(here)。(完)
(编译 朱晓军；审校 田建华)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。