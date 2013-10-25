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货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 16:19 BJT

表格：欧元区9月M3货供额年率增长2.1%，对民间贷款同比下滑1.9%

路透法兰克福10月25日 - 欧洲央行周五公布：

* 欧元区9月M3货供额年率为增长2.1%(调查预估为增长2.4%)

* 欧元区9月对民间部门贷款较上年同期下滑1.9%(调查预估为下滑1.9%)

以下为详细数据：(经季节调整)

9月 8月 前值

M3货供额年增长率 2.1 2.3 (2.3)

M3三个月移动平均年增长率 2.2 2.3 (2.3)

总信贷年增长率 -0.7 -0.5 (-0.5)

民间部门信贷年增长率 -1.1 -1.2 (-1.2)

--放款年增率 -1.9 -2.0 (-2.0)

针对家庭的放款年增率 0.1 0.0 (0.1)

--消费信贷 -2.4 -2.5 (-2.6)

--购房贷款 0.8 0.7 (0.7)

预估值：接受路透访问的28位分析师对M3年增率的预估值平均为2.4%，预估值区间从2.0%到2.5%。民间部门信贷的预估值平均为同比下降1.9%，预估值区间从下降2.1%到下降1.8%。

如欲浏览欧洲央行数据报告全文，请点选(here)。(完)

(编译 朱晓军；审校 田建华)
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