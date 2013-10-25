中国就业：三季度末城镇登记失业率4.04%，为三年来首次下降--人保部

路透北京10月25日 - 中国人力资源和社会保障部周五公布，三季度末城镇登记失业率为4.04%，为自2010年9月底以来首次下降。此前曾连续三年维持在4.1%不变。

人保部新闻发言人尹成基在新闻发布会上并称，养老金改革的基本方向是明确的，双轨制问题会逐步得到解决，目前正在试点推进过程中。

“就业形势总体稳定，城镇新增就业持续增长。1-9月份，城镇新增就业人数1,066万人，三季度末城镇登记失业率4.04%。”他在发布会伊始介绍称。

当被问及养老金改革议题时，他表示，改革的基本方向、总体目标、基本要求是明确的，双轨制问题会逐步得到解决，

“从改革的推进安排上，我们一直采取措施先行试点，在总结试点经验的基础上完善原有的方案和政策，再全面推进和实施。”他说，“目前，现在还在这样的过程当中。”

这与本周初人保部副部长胡晓义的讲话基调完全一致。胡晓义当时称，解决社会保障的重大问题改革有一个很复杂的程序，需要多个部门研究并要听取各方意见，人保部只是提出政策建议，最终的决策权仍需要国务院批准，无法给出明确的时间表。

根据1991年国务院颁布的《关于企业职工养老保险制度改革的决定》，规定社会养老保险费用由国家、企业和个人三方共同负担，实行社会统筹。而机关事业单位养老保险制度改革进程相对滞后，仍实行单位退休养老制度。

由于改革的不同步，两种制度在筹资方式、待遇计发调整和管理方式上均不同，形成了所谓的养老“双轨制”。有些企业和事业单位的养老金甚至存在70%~80%的差距，亦使得养老“双轨制”广被诟病。

尹成基表示，未来将进一步完善各项社会保险制度，加快养老保险顶层设计，完善新农保和城居保政策，推进城乡统筹，并实施职工与城乡居民养老保险衔接政策。

同时，还将深化医疗保险付费方式改革，全面实行总额控制，继续推进医疗保险实时监控系统试点，全面推进城乡居民大病保险试点。