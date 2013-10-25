表格：英国第三季GDP初值为较前季成长0.8%，符合市场预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透10月25日 - 英国国家统计局周五公布数据显示:
* 2013年第三季国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.8%(路透调查预估为增长0.8%)，第二季为较前季增长0.7%
* 第三季GDP初值为较上年同期增长1.5%(路透调查预估为增长1.5%)，第二季为较上年同期增长1.3%
* 第三季GDP初值较上季升幅为2010年第二季以来最大，较上年同期升幅为2011年第一季以来最高
实质GDP数值如下(经季节调整，括号内上季数据):
2013年第三季 2013年第二季 第三季预估
较前季% 0.8 0.7 0.8
较上年同期% 1.5 1.3 1.5
具体产出数据
第三季较前季(%) 第二季较前季(%) 第三季较 上年同期(%)
农林渔业 1.4 (2.0) -1.6
矿业/采掘(含石油) 0.4 (1.5) -4.1
制造业 0.9 (0.9) 0.1
工业生产总计 0.5 (0.8) -0.3
建筑业 2.5* (1.9) 4.9
服务业
物流,旅店,餐饮 1.3 (1.8) 3.8
运输存储交通 0.2 (0.2) 2.5
商业服务和金融 1.0 (0.7) 2.1
政府及其它服务 0.3 (持平) 0.1
服务业总计 0.7 (0.6) 1.9
注：*建筑业季增幅为2010年第二季以来最大。 (完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。