版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 16:42 BJT

表格：英国第三季GDP初值为较前季成长0.8%，符合市场预估

路透10月25日 - 英国国家统计局周五公布数据显示:

* 2013年第三季国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.8%(路透调查预估为增长0.8%)，第二季为较前季增长0.7%

* 第三季GDP初值为较上年同期增长1.5%(路透调查预估为增长1.5%)，第二季为较上年同期增长1.3%

* 第三季GDP初值较上季升幅为2010年第二季以来最大，较上年同期升幅为2011年第一季以来最高

实质GDP数值如下(经季节调整，括号内上季数据):

2013年第三季 2013年第二季 第三季预估

较前季% 0.8 0.7 0.8

较上年同期% 1.5 1.3 1.5

具体产出数据

第三季较前季(%) 第二季较前季(%) 第三季较 上年同期(%)

农林渔业 1.4 (2.0) -1.6

矿业/采掘(含石油) 0.4 (1.5) -4.1

制造业 0.9 (0.9) 0.1

工业生产总计 0.5 (0.8) -0.3

建筑业 2.5* (1.9) 4.9

服务业

物流,旅店,餐饮 1.3 (1.8) 3.8

运输存储交通 0.2 (0.2) 2.5

商业服务和金融 1.0 (0.7) 2.1

政府及其它服务 0.3 (持平) 0.1

服务业总计 0.7 (0.6) 1.9

注：*建筑业季增幅为2010年第二季以来最大。 (完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐