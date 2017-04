美国金融：机构投资者趋于审慎，多家资产管理公司第三季资金净流出

路透波士顿10月24日 - 多家大型资产管理公司周四公布,投资人在第三季期间抽走数以10亿美元计的巨额资金,反映出机构投资者心态益发趋于审慎。

这些资产管理公司包括T. Rowe Price Group Inc 、Franklin Resources Inc 、Janus Capital Group Inc 及Federated Investors Inc. 。基于各种理由,客户在这些公司呈现资金净流出。

但Boston Private Bank & Trust Co 研究总监Jason O'Connell指出,以整体来看,资金流动模式可能意味着,经过数年的强劲市况,机构投资者现在愈来愈保守。

“经过这波行情,机构投资者或许正在稍微收手,”他指出。

T. Rowe Price周四收盘下挫3%,报75.46美元,Franklin Resources上涨不到1%,收报54.48美元。Janus公布的资金外流情况低于部份分析师预期,股价上涨4%,收报9.54美元。Federated盘后公布业绩。

T. Rowe Price执行长James Kennedy指出,客户资金外流一部分是反映某些较大型投资者已经减码投资股票基金,尽管投资绩效良好。

“我们看到一些机构已经在降低风险,重新调整为较保守的立场,”Kennedy在一项专访中表示。“随着他们降低风险,我们便流失更多资金。”

但他表示,相较之下,散户投资人则是撤出货币市场基金,转入股票及债券基金,同时继续投入退休帐户。

“现在有两个不同趋势:机构投资者收手退缩,散户则进一步承担风险,”Kennedy指出。

Gabelli & Co分析师Mac Sykes指出,最近几个月股市剧烈震荡,亦响了资金外流,另一个因素则是美国政党恶斗的不确定性。

分析师关注资金流动数据,因为资产管理公司的营收及获利,与他们无法控制的市场指数表现连动密切。