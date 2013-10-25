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货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 16:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--10月25日

路透伦敦10月25日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位
为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜          480,875          -4,175
    锡           13,110            持平
    铅          231,125          -1,100
    锌        1,040,475          -2,525
    铝        5,397,300          +1,275
    镍          235,278          +1,194
    铝合金       61,120            持平
    NASAAC      102,800            -580
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种       库存数据         库存分布                品种    库存数据      库存分布
 铜         MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅      MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝         MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡      MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌         MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合金  MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍         MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA   MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 张若琪 审校 于春红)
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