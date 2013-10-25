韩国个股：三星显示器公司中国首家LCD工厂开张，加入在华扩产行列

路透首尔10月25日 - 平板显示制造商三星显示器公司(Samsung Display)周五称，其在中国的首家液晶显示器(LCD)工厂开始运营，加入了竞争对手在中国扩大产能的行列，尽管中国电视市场已经呈现萎缩，平板显示器供过于求。

三星显示器公司是三星电子 的子公司，其在韩国的竞争对手为LG显示器 。两家韩国公司均正在中国建立价值数十亿美元的平板显示工厂，以便与知名度较小的中国对手展开更有效的竞争。

上述两家全球最大LCD制造商的地位，正被中国的京东方科技集团股份有限公司 和TCL集团 旗下的华星光电(CSOT)所撼动。京东方和华星光电对国内电视制造商销售强劲，正逐步赢得市场份额。

根据研究机构IHS iSuppli和三星电子的数据，三星新厂开张之际，全球第三季电视机出口首度见到较传统淡季第二季下滑的情形，而且中国和欧洲的电视需求萎缩。

但是，平板显示器制造商仍在中国扩大产能，以抢占中国飞速发展的消费电子产业。在中国，很多家庭还尚未将老式射线管电视换成平板电视。

三星显示器是未上市公司。持有该公司84.8%股份的三星电子周五表示，在准备提高产量的同时，计划本季度在上海附近的苏州进一步扩大LCD生产设备的投资。