台湾货币市场：短率仍处低位，下周月底料市场资金情势依旧宽松

* 短率仍处低位

* 央行维持适度宽松的冲销基调

* 月底资金情势料维持宽松

* 短票月底发票量增加

记者 詹静宜

路透台北10月25日 - 台湾银行间短率周五仍处低位。银行资金调度人士表示，由于央行维持适度宽松的冲销基调不变，本周仅是微调央行存单落点，令本旬银行间累计超额准备越垫越高，下周迈入月底料整体市场资金情势依旧宽松，短率可望持稳于既有区间。

他们指出，本次月底并非季底，推估月底资金紧缩效应将不明显，且下周央行存单到期量亦达上兆(万亿)台币的水准 ，银行间普遍预期下周整体资金情势依旧宽松，短率仍将持于原有低位区间。

“这次是小月，月底市场还是会多钱!”一位当地大型银行资金调度人士说。

银行资调人士表示，财政部原先计画于月底发行250亿台币91天期国库券临时喊卡，让银行间少了资金去化管道，使得银行间资金情势更加雪上加霜，预期本旬底银行间超额准备仍将高涨，月底短率料变化不大。

本地时间12:00时：

**台币兑美元 走升4.7分报29.405。

**台股 走跌0.88%，报8,340.91点；成交量 报558.85亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收报0.387%。今日区间暂在0.295-0.390%，上日报0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.430%，上日收在0.38-0.420%。

**短票发票量周五例行性增加**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，周五短票例行性增加，下周月底短票发行量也可望例行性偏多，预计下周短票发票量将较本周增加1-2成，其中下周四为月底最后一个交易日，发票量将成为下周的发票高峰，至于短票利率则因为月底银行间资金仍显宽松，料将维持在既有低位区间。

“银行都说这个月是小月，下周月底报价还会维持在这里!”一位大型票券交易员称。

另有票券商提及，今日中油标售84天期短票，金额60亿台币，得标利率区间0.698~0.699%，市场抢标情况越发明显。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.63-0.64%，与上日同持于低位。一至两周内天期短票利率交投大致落在0.63%。

今日央行存单到期金额861.20亿台币，存单发行金额待今日稍晚公布。

下周央行存单到期总额为10,141.65亿台币，落点分别为周一2,023.30亿、周二730亿、周三454.70亿、周四3,349.85亿及周五3,583.80亿。

拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为450亿台币，累计超额准备为2,432亿，加计前期1%的超额准备为3,248亿台币。

**债券RP利率持平**

债券市场附买回(RP)成交利率无甚变化，投信端今日受公债及公司债约300多亿台币的交割影响，资金平中偏紧，没有余钱释出；不过寿险及银行端资金补充不成问题，令利率持于当前。

市场交易人士指出，部分投信因直接从初级市场标得中油公司债，加上寿险亦有20年期公债部位交割从投信走钱，出现一些资金挪移，但整体而言市场资金水位仍算平稳，早盘紧俏趋势于尾盘有所放松。

〞投信今天受到的影响蛮明显的，但寿险和银行很好调钱。〞一位证券商交易员表示。

展望下周，交易员指出，月底的最后四个交易日，市场一般预期月底效应不至于太明显，且投信和寿险多数跨月承作已没有问题，下周五11月的第一个交易日料亦不受影响，利率不会有明显变化。市场利率调整或有机会从11月4日当周开始。

不过一大型票券商指出，下周该公司将把落于月底四个交易日的极短天期公司债利率再往下调，希望尽量引导客户将落点跨月，以利资金调度。

下周较大额公司债交割情况如下：周一中油公司债98亿台币及周五阳明海运 2609.TW 公司债50亿台币。

今日中油公司债交割金额为32亿台币；并有296.512亿台币的20年期公债发行。

证券商的公债和公司债附买回利率与上日大致相似；10天期公债的附买回利率区间在0.58-0.60%，0.60%成交少；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，0.67%及0.70%成交较少。