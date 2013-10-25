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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 12:34 BJT

《全球市场》亚股下跌，美元兑欧元接近两年低点

自9月30日当周以来，中国已从货币市场回笼超过1,570亿元人民币资金(260亿美元)。因此中国七天再回购利率 本周跳涨150个基点至5%左右。

“我们认为，谈论中国收紧政策有点跑题，这或许提供借口，可以趁机作多澳元和新西兰元，”Westpac资深策略师Imre Speizer表示。

“对澳元和新西兰元来说，主题仍是美元疲弱，高风险货币兑美元会有良好表现。”

美元兑日圆 报97.23，略微脱离周三触及的两周低点97.15。

美元指数 基本持平。

现货金 周四涨1.1%后稍事喘息，美国原油价格 涨0.3%报每桶约97.35美元，从上日所及三个半月低点95.95反弹。(完) (编译 李爽 审校 张荻)
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