《全球市场》亚股下跌，美元兑欧元接近两年低点

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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自9月30日当周以来，中国已从货币市场回笼超过1,570亿元人民币资金(260亿美元)。因此中国七天再回购利率 本周跳涨150个基点至5%左右。
“我们认为，谈论中国收紧政策有点跑题，这或许提供借口，可以趁机作多澳元和新西兰元，”Westpac资深策略师Imre Speizer表示。
“对澳元和新西兰元来说，主题仍是美元疲弱，高风险货币兑美元会有良好表现。”
美元兑日圆 报97.23，略微脱离周三触及的两周低点97.15。
美元指数 基本持平。
现货金 周四涨1.1%后稍事喘息，美国原油价格 涨0.3%报每桶约97.35美元，从上日所及三个半月低点95.95反弹。(完) (编译 李爽 审校 张荻)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。