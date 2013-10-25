中国债市动态：资金价格续攀高现券弱势难改，低位承接力道薄弱

路透上海10月25日 - 中国银行间债市周五早盘现券弱势不改。质押式回购利率继续攀高，现券卖压一时难见消退，且在基本面和政策面都不利于债市前提下，承接力量非常有限。

“(现券)没有好转，资金还是很紧。”北京一商业银行交易员称。

她并指出，现券经过此前几轮反复杀跌后，收益率仍在不停攀高，但当前的价格低位买盘有限，“看不到头，大家应该都是这个想法。”

上海一商业银行交易员也表示，10年国债收益率前日已攀上逾五年高位，资金面情势今日仍颇为紧张，“把大家的想象空间都打开了，但是有能力持债的可以适当建仓，不是说大家开始恐慌的时候，也是可以贪婪的时候么？”

剩余期限约6.98年的固息国债130020券 最新成交对应收益率为4.18%，上日尾盘在4.15%；而剩余期限9.83年的固息国债130018券 早盘收益率高位持稳，最新成交对应收益率为4.2150%，与上日尾盘持平。

中国银行间市场周五早盘主要回购加权利率 续攀高，其中隔夜品种涨近28bp，至4.4734%，而七天涨近19bp至4.9764%。