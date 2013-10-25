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货币新闻 | 2013年 10月 25日 星期五 18:31 BJT

中港股业绩：中国人寿首三季净利大幅增长218.9%，受投资收益增加带动

路透香港10月25日 - 中国最大寿险商--中国人寿 周五公布，今年首9月净利236.89亿元人民币，同比大幅增长218.9%，因国内股市回升利好投资表现。

国寿在上海证交所刊登公告称，投资收益增加和资产减值损失减少，是前三季净利增加的原因；去年同期净利为74.28亿元。

分析师此前预期，虽然第三季寿险经营环境依然困难，保费增长主要靠个人代理业务带动，但国内股市持续回升带动投资表现，业绩较去年同期明显改善。

中国股市沪综指 第三季累计上升10%。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍/李珊珊；审校 曾祥进)
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