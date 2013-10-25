中国货币市场：短期资金利率涨势略有缓和，但跨月资金供给仍显紧俏

路透上海10月25日 - 中国银行间市场周五主要回购 利率涨势不改，七天和隔夜品种涨幅较上日稍缓。市场人士表示，早间长期资金供给有所增多，而月末临近不少机构短期资金缺口仍大，致跨月品种供给暂难脱离紧俏局面，14天期限资金利率居高不下，涨幅逾90bp。

他们并认为，缴税因素对市场的影响即将淡去，且今日例行存款准备金亦有部分退款，在市场长期资金出资意愿有所增强的影响下，流动性紧张局面并未加剧；考虑到未来财政存款投放等因素，机构中长期流动性较为乐观。

“今天(资金)好多了，出长期限的机构多起来了，不过短的还是比较难借，市场传言央行有定向，但具体就不清楚了。” 华南一银行交易员表示，不过倒是今天有例行存款准备金退款，应该多少有点缓和资金供给。

她进一步认为，目前需要进一步观察下午机构出资意愿如何，来判断流动性能否得到进一步改善，初步估计下周资金面应该会稍好于本周，但是因月末因素宽松幅度料仍将有限。

面对本周转趋紧张的银行间资金市场，中国央行岿然不动，本周公开市场零操作，意味着逆回购操作阶段性退出已成定局，彰显出央行在敲响信贷增速过快警钟后，不会放任流动性过于宽松的决心。

另一银行交易员亦认为，最近每到月末流动性都得紧张几天，其实市场不必过度恐慌，度过月末，流动性有望得到改善；个人对长期资金面还是看好的，毕竟未来两个月还有不少财政资金投放。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:24 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.4734 4.1981 +27.53

七天 4.9764 4.7894 +18.70

14天 5.8873 4.9506 +93.67

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.8900 3.2500 +264.00

七天 4.8050 4.3500 +45.50

14天 4.4000 3.6150 +78.50

回购定盘利率

其中:隔夜 4.4500 4.0700 +38.00

七天 4.8800 4.6700 +21.00

14天 5.7200 3.9000 +182.00

Shibor

其中:隔夜 4.3670 4.0880 +27.90

七天 4.8910 4.6800 +21.10

三个月 4.6910 4.6876 +0.34