《Russell专栏》澳洲、印尼和莫桑比克所走的矿产业发展道路截然不同

即使有了Palmer的支持，艾保德还需要争取到三位独立参议员的支持票。

无独有偶地，印尼也有不少例子，先是宣布重大改革措施，然后随着落实期限逼近，又将改革内容大打折扣。

但当前趋势是很明确的。澳洲人民选出一个计划让矿商好过一点的政府，而印尼则是背道而驰。

莫桑比克又如何呢？这是一个矿业的新兴势力，最近几年来煤炭及天然气最重要的藏量发现，都在莫桑比克，许多人看好这将是下一个爆发大宗商品相关投资热潮的所在。

问题在于莫桑比克的动乱过往仍形成阻力，主要反对团体Renamo上周宣布推翻1992年的和平协议，这项协议曾为17年内战画下句点。

Renamo的主要不满在于，执政党Frelimo及总统Armando Guebuza所领导的政府独占财富及权力。

虽然Renamo能否恢复成为内战期间成功的游击势力，仍令人怀疑，但它确实能够透过锁定特定目标攻击而打乱经济，也因此能够重创莫桑比克吸引投资的机会。

未来几个月莫桑比克情势会如何发展，还言之过早，但就像印尼一样，对于资源产商而言，在当地经营业务的风险已经升高。

澳洲的新政府正在设法兑现承诺，要让澳洲对矿业及LNG企业更加友善，但前方面临立法阻碍。