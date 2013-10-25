《Russell专栏》澳洲、印尼和莫桑比克所走的矿产业发展道路截然不同

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
即使有了Palmer的支持，艾保德还需要争取到三位独立参议员的支持票。
无独有偶地，印尼也有不少例子，先是宣布重大改革措施，然后随着落实期限逼近，又将改革内容大打折扣。
但当前趋势是很明确的。澳洲人民选出一个计划让矿商好过一点的政府，而印尼则是背道而驰。
莫桑比克又如何呢？这是一个矿业的新兴势力，最近几年来煤炭及天然气最重要的藏量发现，都在莫桑比克，许多人看好这将是下一个爆发大宗商品相关投资热潮的所在。
问题在于莫桑比克的动乱过往仍形成阻力，主要反对团体Renamo上周宣布推翻1992年的和平协议，这项协议曾为17年内战画下句点。
Renamo的主要不满在于，执政党Frelimo及总统Armando Guebuza所领导的政府独占财富及权力。
虽然Renamo能否恢复成为内战期间成功的游击势力，仍令人怀疑，但它确实能够透过锁定特定目标攻击而打乱经济，也因此能够重创莫桑比克吸引投资的机会。
未来几个月莫桑比克情势会如何发展，还言之过早，但就像印尼一样，对于资源产商而言，在当地经营业务的风险已经升高。
澳洲的新政府正在设法兑现承诺，要让澳洲对矿业及LNG企业更加友善，但前方面临立法阻碍。
此外，投资人也在澳洲面临一个几乎必定出现的情况，很可能在绿党的支持下，那个标榜课税及支出的工党政府，未来总有一天将会再度执政。(完) (编译 郑茵/李爽/蔡美珍；审校 高琦)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。