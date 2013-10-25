《热点透视》瑞信业务调整再出重拳，将缩减利率交易

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Dominic Elliott 编译 张明钧
路透伦敦10月25日 - 之前瑞士信贷 决定缩减固定收益业务时，许多人觉得它做得还还不够。这些人的确有真知灼见。瑞士信贷自2009年来砍掉三分之一的产品后，如今又有了新行动。
瑞信的目标是在减少承担风险的同时，维持两位数的报酬率，这实在可敬可佩。但其结果好坏不一。第三季财报数据受到了固收业务营收下滑42%的打击--降幅大过多数美国竞争对手。未来公司的新计画是缩减利率交易业务，这项业务虽可帮助客户对冲风险，但无法持续回本，占用了大量资金。
最新的调整只能说是小手术，算不上改头换面。未来两年利率业务所使用的风险加权资产(RWA)仅会下滑70亿美元或44%，与去年RWA下滑1,000亿美元左右相比是小巫见大巫。这样的微调可让瑞信避免误踏监管红线，不用为了未结算的衍生品交易增提资本以符合规定。这么做也将让财务报表上的总资产减少约600亿美元。这是有益的结果，因瑞信在杠杆操作上落后于同业，尽管近几个月来已大有改善。
不过瑞信的投行业务表现仍令人忧心。第三季股东权益报酬率(ROE)只有4%，格外疲弱。营收较上年同期下滑，大致与风险加权资产减少成正比，这也在可预期的范围中。然而由于公司成本管控不当，当季税前获利大减53%。
就算会产生一些诉讼费用，瑞士信贷也原可在当季扩大削减薪酬支出。该公司薪酬支出相当于营收的比例为44%，而过去九个月的比率则为41%。巴克莱 有意将该比率降至约35%，而高盛 在经历惨淡的一季后就是这么做的。
就会计年度前九个月的成绩来看，瑞信投行部门的状况与同业相较不算太差，股东权益报酬率高达13%。虽然调降员工薪酬占营收比例恐将引发员工求去的风险，但这是整体产业的走向。若瑞信改革固收业务的最新举措仍有不足之处，则执行长Brady Dougan恐将别无选择。(完) (译文审校 隋芬)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。