《热点透视》瑞信业务调整再出重拳，将缩减利率交易

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Dominic Elliott 编译 张明钧

路透伦敦10月25日 - 之前瑞士信贷 决定缩减固定收益业务时，许多人觉得它做得还还不够。这些人的确有真知灼见。瑞士信贷自2009年来砍掉三分之一的产品后，如今又有了新行动。

瑞信的目标是在减少承担风险的同时，维持两位数的报酬率，这实在可敬可佩。但其结果好坏不一。第三季财报数据受到了固收业务营收下滑42%的打击--降幅大过多数美国竞争对手。未来公司的新计画是缩减利率交易业务，这项业务虽可帮助客户对冲风险，但无法持续回本，占用了大量资金。

最新的调整只能说是小手术，算不上改头换面。未来两年利率业务所使用的风险加权资产(RWA)仅会下滑70亿美元或44%，与去年RWA下滑1,000亿美元左右相比是小巫见大巫。这样的微调可让瑞信避免误踏监管红线，不用为了未结算的衍生品交易增提资本以符合规定。这么做也将让财务报表上的总资产减少约600亿美元。这是有益的结果，因瑞信在杠杆操作上落后于同业，尽管近几个月来已大有改善。

不过瑞信的投行业务表现仍令人忧心。第三季股东权益报酬率(ROE)只有4%，格外疲弱。营收较上年同期下滑，大致与风险加权资产减少成正比，这也在可预期的范围中。然而由于公司成本管控不当，当季税前获利大减53%。

就算会产生一些诉讼费用，瑞士信贷也原可在当季扩大削减薪酬支出。该公司薪酬支出相当于营收的比例为44%，而过去九个月的比率则为41%。巴克莱 有意将该比率降至约35%，而高盛 在经历惨淡的一季后就是这么做的。

就会计年度前九个月的成绩来看，瑞信投行部门的状况与同业相较不算太差，股东权益报酬率高达13%。虽然调降员工薪酬占营收比例恐将引发员工求去的风险，但这是整体产业的走向。若瑞信改革固收业务的最新举措仍有不足之处，则执行长Brady Dougan恐将别无选择。(完) (译文审校 隋芬)