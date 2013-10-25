中国金融：农业银行推介转让超百亿不良资产项目-北金所

路透北京10月25日 - 中国以资产计第三大银行--农业银行 超100亿元人民币不良资产在北京金融资产交易所推介。

北金所网站周四发布的新闻稿称，“农业银行2013精品项目推介会”在该所举行，涉及26个总金额超过100亿元的资产项目。

新闻稿并表示，本次北金所推介的项目包含物权类资产19个，债权类资产7个，包括葫芦岛地区11宗抵债资产、广州市东浚开发公司等四户债权、北京华普产业集团有限公司等三家公司债权项目等。200余位投资机构专业人士参加了此次推介会。

自2011年12月，中国农业银行与北金所签署《战略合作协议》以来，双方在金融不良资产处置、债权投资业务、金融产品研发、金融工具集成服务等多个领域展开了实质性合作。在资产处置方面，截至2013年6月30日，农行总行及各地分行通过北金所累计挂牌成交项目64宗，成交金额逾百亿元，溢价率14.09%。（完）

欲了解详情，请点选北金所(here) (发稿 张晓翀；审校 张胜男/曾祥进)