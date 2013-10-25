《独家新闻》中石化罕见出售海外资产，为加拿大页岩气寻合作伙伴

中石化迄今已投资约100亿美元在加拿大，约占其整体海外投资的14%。

中石化在加国两大主要并购对象为重质油制造商Syncrude和以页岩气为主的Daylight Energy。这两家企业每日为中石化生产相当于7万桶。

但这和中石化每日从国际市场买进的近500万桶相比，仅是杯水车薪。

冯志强表示，由于开发成本非常高，且美国页岩荣景后天然气价格疲软，Syncrude迄今所产生的报酬率低于预期，而Daylight的现金流仍然为负。