《独家新闻》中石化罕见出售海外资产，为加拿大页岩气寻合作伙伴

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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中石化迄今已投资约100亿美元在加拿大，约占其整体海外投资的14%。
中石化在加国两大主要并购对象为重质油制造商Syncrude和以页岩气为主的Daylight Energy。这两家企业每日为中石化生产相当于7万桶。
但这和中石化每日从国际市场买进的近500万桶相比，仅是杯水车薪。
冯志强表示，由于开发成本非常高，且美国页岩荣景后天然气价格疲软，Syncrude迄今所产生的报酬率低于预期，而Daylight的现金流仍然为负。
尽管如此，中石化仍希望未来几年在加拿大加速拓展。中国在上月取代美国成为全球最大石油净进口国。加拿大石油储量在全球名列第三仅次于沙特和委内瑞拉，而且可能是中国未来稳定且主要的供应来源。(完) (译文审校 王冠中)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。