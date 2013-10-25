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亚洲 | 2013年 10月 25日 星期五 15:07 BJT

《独家新闻》中石化罕见出售海外资产，为加拿大页岩气寻合作伙伴

中石化迄今已投资约100亿美元在加拿大，约占其整体海外投资的14%。

中石化在加国两大主要并购对象为重质油制造商Syncrude和以页岩气为主的Daylight Energy。这两家企业每日为中石化生产相当于7万桶。

但这和中石化每日从国际市场买进的近500万桶相比，仅是杯水车薪。

冯志强表示，由于开发成本非常高，且美国页岩荣景后天然气价格疲软，Syncrude迄今所产生的报酬率低于预期，而Daylight的现金流仍然为负。

尽管如此，中石化仍希望未来几年在加拿大加速拓展。中国在上月取代美国成为全球最大石油净进口国。加拿大石油储量在全球名列第三仅次于沙特和委内瑞拉，而且可能是中国未来稳定且主要的供应来源。(完) (译文审校 王冠中)
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