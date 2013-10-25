香港股市：受内地股市拖累早盘走低，关注企业财报

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港10月25日 - 香港股市周五受到内地股市跌至一个月低点的拖累走低。投资者急于出脱今年表现优异的股票，比围绕大陆收紧政策对市场的影响更大。
恒生指数 下滑0.5%，本周跌幅达到2.7%。恒生国企指数 跌1.3%，本周跌幅为4.3%。
“对货币市场的担心暂时有所减轻，因此投资者继续资金轮动，从今年表现优异的个股转入大型股，”上海证券一名分析师称。
“投资者从陆续出炉的企业财报中获得交投指引，确定哪些个股的全年表现可能不佳，特别是在小型股中，”该分析师补充道。
中国建设银行 下跌0.9%，该公司将于周日发布季度财报。
将于周五稍晚发布业绩的公司还有中国人寿 和中国平安 等。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。